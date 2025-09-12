소비쿠폰 효과 본격화… 건설·관세 부담에도 ‘긍정 신호 강화’

연합뉴스

정부가 민생회복 소비쿠폰 등 소비 진작 정책의 효과로 경기 회복 신호가 뚜렷해지고 있다고 진단했다. 다만 건설투자 부진과 미국 관세 부과에 따른 수출 둔화 우려 등 불안 요인은 여전히 남아있다고 평가했다.