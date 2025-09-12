민주당 김병주 “‘사망 저주’ 송언석은 금치산자, 사회서 격리시켜야”
지난 9일 정청래 대표 교섭단체 대표 연설 중 발언 논란 후폭풍
더불어민주당이 지난 9일 정청래 대표의 교섭단체 대표연설 도중 이재명 대통령과 정 대표를 향해 ‘제발 그리됐으면 좋았을걸’이라는 문제의 발언을 한 당사자로 지목된 송언석 국민의힘 원내대표를 ‘금치산자’로 규정하고, 국회의원 제명은 물론이고 사회에서 격리시켜야 한다고 공세를 퍼부었다. 정 대표가 연설 도중 “‘노상원 수첩’이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 이 세상 사람이 아니었을 것”이라고 말하자 국민의힘 의석 쪽에서 이 같은 말이 흘러나와 논란이 됐다.
김병주 민주당 최고위원은 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 송 원내대표를 향해 “국민을 대표하는 국회의원이라고 부를 수 없다. 제1야당 원내대표라는 작자가 대한민국 대통령과 여당 대표에게 제발 죽으라고 저주를 퍼부었다”며 “도대체 사람으로 할 짓이냐”고 물었다.
이어 “정치는 사람이 해야 한다”며 “사람을 죽으라고 비는 금치산자는 정치는 물론이고 사회에서 격리시켜야 한다”고 주장했다.
또 장동혁 국민의힘 대표에게 “당을 이끌어가는 대표로서 ‘송언석 사망 저주’에 대해 사과해야 한다”며 “원내대표 사퇴는 물론이고 즉각 출당시켜야 한다”고 촉구했다.
김 최고위원은 “죽음의 선무당, 송언석이 자신의 죄를 모르고 끝까지 입을 봉한 채 버틴다면 국민을 대변하는 국회 의 권능으로 반드시 제명해야 한다”고 강조했다.
앞서 김재원 국민의힘 최고위원은 11일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “정청래 민주당 대표는 우리 당의 대표를 향해 ‘악수는 사람과 하는 것’이라며 악수를 하지 않았다”며 “우리 당대표, 우리 당을 사람 취급하지 않겠다는 것”이라고 송 원내대표의 발언을 옹호하는 듯한 발언을 했다.
송 원내대표는 구체적인 입장을 밝히지 않고 있다.
김판 기자 pan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사