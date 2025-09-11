미국 10대 열광하는 ‘치폴레’ 온다…SPC그룹 한국·싱가포르서 운영

1993년 미국에서 탄생한 치폴레는 부리토, 타코, 퀘사디아 등 멕시코 전통 요리를 현대적으로 선보이는 패스트캐주얼 브랜드다. 색소·향·보존료를 배제하고 신선한 재료를 매장에서 매일 조리하는 식당을 표방한다.

미국 젊은 세대의 폭발적인 지지를 얻으며 빠르게 성장한 치폴레는 2006년 뉴욕증권거래소에 상장된 데 이어 2011년 S&P 500 지수에 편입되며 미국을 대표하는 외식 브랜드 중 하나로 자리 잡았다. 현재 미국·캐나다·영국·프랑스· 독일·쿠웨이트·아랍에미리트 등 7개국에 3800여개 매장이 있다.