美 조지아 구금 국민 316명 12일 전세기로 돌아온다 …“재입국 등 불이익 없다”

추방 아닌 자진 출국

“미국에 와서 다시 일할 때 아무 문제 없도록 하겠다고 약속”

조현(가운데) 외교부 장관이 10일(현지시간) 워싱턴DC에 있는 주미대사관에서 기자간담회를 하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

비오 미 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관을 백악관에서 20여 분간 만났다. 오후에도 앤디 베이커 백악관 국가안보 부보좌관 겸 부통령 안보보좌관을 만나 루비오 장관과의 합의 내용을 재확인했다고 강조했다.