앙쯔, 신제품 텀블러 4종 출시… 최대 50% 할인 이벤트
실용성과 디자인 모두 갖춘 프리미엄 라인업 공개
맥핸디텀·루프락 핸들 등 일상과 아웃도어 모두 겨냥
프리미엄 텀블러 브랜드 ‘앙쯔(ANTTZ)’가 신제품 텀블러 4종을 공식 출시하고, 최대 50% 할인 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 신제품 라인업은 실용성과 디자인을 동시에 강조한 것이 특징이다. 소비자들이 일상 속은 물론 야외 활동에서도 편리하게 사용할 수 있도록 기획됐다.
대표 제품인 ‘MAX 핸들 DT 아이스 텀블러 1000㎖(일명 맥핸디텀)’은 국내 최초의 이중 아이스 텀블러로, 시원한 음료를 장시간 유지할 수 있는 혁신적 구조를 갖췄다. 투명 바디와 1ℓ대용량, 튼튼한 손잡이, 슬라이드형 뚜껑을 장착해 실용성을 강화했다.
‘루프락 핸들 텀블러 720㎖’는 완벽한 밀폐력과 내구성이 강점이다. 내부는 세라믹 코팅, 외부는 파우더 코팅으로 마감해 위생적이고 안전하다. 빨대를 꽂은 상태에서도 뚜껑을 닫을 수 있어 캠핑·골프·등산 등 다양한 아웃도어 활동에 최적화된 제품이다. 이와 함께 휴대성을 앞세운 ‘데일리 텀블러 350㎖’와 ‘핸들링 미니 텀블러 220㎖’도 함께 선보인다. 가볍고 콤팩트한 사이즈에 완벽한 밀폐력을 갖춰 주부 고객층의 호응을 겨냥했다.
앙쯔 관계자는 “이번 신제품은 브랜드 철학인 실용성과 디자인의 조화를 가장 잘 보여주는 라인업”이라며 “일상은 물론 야외 활동에서도 편리하게 사용할 수 있는 제품을 선보이게 되어 기쁘다”고 전했다.
신제품 출시 기념 ‘최대 50% 할인 이벤트’는 한정 수량으로 진행되며, 상세 내용은 앙쯔 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.
앙쯔(ANTTZ)는 미국 뉴저지에서 출발한 프리미엄 텀블러 브랜드로, ‘일상 속 실용성과 디자인의 조화’를 모토로 다양한 음료 용기를 선보이고 있다. 뛰어난 내구성과 독창적인 디자인을 바탕으로 소비자들의 라이프스타일을 더욱 편리하고 세련되게 만드는 것을 목표로 한다.
