차영수 전남도의원 “전남형 마이스, ‘작지만 강한’ 지역 전략 필요”

차영수 “전남만의 특화 마이스 전략 필요”



지역경제와 함께 성장하는 산업 기대

정책 연구용역 중간보고회. 전남도의회 제공

전남도의회 ‘전라남도 마이스산업 활성화 연구회’(대표위원 차영수 의원)가 도의회 소회의실에서 정책 연구용역 중간보고회를 열었다.



10일 전남도의회에 따르면 전날 가진 용역은 마이스(MICE) 산업을 전남의 미래 성장 동력으로 삼기 위해, 대도시 중심의 대규모 위주 구조를 탈피하고 중·소규모 마이스산업을 육성할 수 있는 전략과 실행계획을 수립하기 위해 추진해 왔다.



이날 연구회 위원들은 ‘전라남도 중·소규모 마이스산업 육성방안 연구’ 용역의 중간보고를 청취하고, 질의응답을 통해 양질의 연구 성과를 도출하기 위한 심도 있는 논의를 이어갔다.



용역 보고에선 ▲국내외 마이스산업 동향 파악 ▲중·소도시의 성공 및 우수 사례 조사 ▲사례 분석을 통한 벤치마킹 요소 도출 ▲전남 마이스산업 현황 진단 ▲중·소규모 마이스산업 육성 기본방향과 추진전략 수립 ▲실행계획 및 지원방안 마련 등을 집중 논의했다.





차영수 연구회 대표위원(사진, 더불어민주당·강진)은 “수도권이나 대도시에 집중된 대규모 마이스 시장과는 다른, 전남만의 강점을 살린 특화 전략이 필요하다”며 “이번 연구를 통해 중·소규모 마이스산업의 새로운 모델을 제시할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.



이어 “이 연구가 전남 시·군민과 지역경제가 함께 성장하는 마이스산업 생태계를 조성하는 데 밑거름이 되기를 바란다”고 말했다.



연구회는 차영수 대표위원을 비롯해 최선국(목포1), 이재태(나주3), 정철(장성1), 임형석(광양1), 진호건(곡성), 김진남(순천5), 박원종(영광1) 등 총 8명으로 구성, 전남 마이스산업 활성화를 위한 적극적인 의정활동을 펼치고 있다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



