가톨릭미디어콘텐츠대상 대상 공모…30일까지 접수
한국천주교주교회의 사회홍보위원회(위원장 이성효 주교)는 ‘제35회 가톨릭 미디어 콘텐츠 대상’(구 한국 가톨릭 매스컴대상) 공모를 진행한다고 9일 밝혔다.
‘가톨릭 미디어 콘텐츠 대상’은 사랑·평화·정의·인권·윤리 등 인간 존엄을 추구하는 가톨릭 정신의 보편적 가치를 드높이고, 미디어 발전에 이바지하며, 세상과 사회에 빛과 소금의 역할을 한 사회 매체 종사자와 콘텐츠에 수여하는 한국 가톨릭교회의 상이다.
공모는 네 부문으로 방송·영화 부문(TV, 라디오, 영화, 애니메이션 등), 뉴미디어 부문(인터넷 및 모바일 콘텐츠, 블로그, 유튜브, 팟캐스트, 웹툰 등), 신문·잡지·출판 부문(신문, 잡지, 출판 등), 공연 예술 부문(연극, 뮤지컬, 공연 등)이다. 공모 대상은 2024년 10월 1일부터 2025년 9월 30일까지 제작, 발표한 작품이다.
공모 신청서는 주교회의 홈페이지(www.cbck.or.kr) 알림마당 보도자료 게시판에서 내려받아 작성한 뒤, 우편이나 메일로 제출하면 된다. 접수 마감일은 오는 30일이다. 시상식은 2025년 12월 4일 오후 5시 한국천주교중앙협의회에서 열린다.
한장희 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사