놓치면 아쉬운 펫페스티벌 3곳, 반려견과 가을 맞이해요 [개st상식]

개st상식은 반려동물에 관한 유익한 정보를 쉽고 재밌게 전달하는 코너입니다. 멍냥 집사부터 전문가까지. 동물분야 소식을 매일 받아보고 싶다면 개st상식을 구독해주세요.
다가오는 가을, 반려견과 어디로 나들이를 떠날까 고민하는 반려인들 많으시죠. 전국 각지에서 열리는 반려동물 축제에서 소중한 반려견과 특별한 추억을 만들어보는 건 어떨까요? 이번 주말, 반려동물과 함께 가볼 만한 세 가지 펫페스티벌을 소개합니다.
제주에서는 12~14일 제주시민복지타운에서 ‘2025 제주 반려동물 문화산업 한마당’이 열립니다. 반려동물 문화축제와 제주 펫페어가 동시에 열리는데요. 30여 개 업체가 참여하는 펫푸드·용품·서비스 등 다양한 신제품과 트렌드를 선보입니다.
반려견을 위한 현장 부스도 다양합니다. 어질리티(개와 사람이 한 팀을 이루어 정해진 장애물 코스를 빠르고 정확하게 통과하는 스포츠) 체험, 멍때리기 대회, 미로대탈출, 견생네컷 포토존, 노즈워크 장난감 만들기 등 체험 프로그램을 즐길 수 있습니다. 설채현, 김명철 씨 등 스타 수의사의 특별 강연과 제주대 수의학과의 무료 진료상담, 수의사 직업 체험 공간도 마련됩니다. 제주 용암해수를 활용한 반려동물 전용 웰니스 수영장도 이용할 수 있으며, 오는 11일까지 사전등록 시 무료입장이 가능합니다.
12~14일 경기도 수원역에 위치한 수원메쎄에서는 ‘케이펫페어 수원 시즌3’가 열립니다. 가을맞이 반려견 의류, 영양제, 발보습 제품 등 국내외 100여 개 브랜드의 펫가전·펫푸드·미용용품 등을 만날 수 있습니다.
이곳에서는 박람회 특가로 다양한 제품을 저렴하게 구매할 수 있습니다. 오는 11일까지 사전등록할 경우 행사 기간 3일 모두 무료입장이 가능하며, 현장에서 사용할 수 있는 할인·증정 쿠폰도 제공됩니다. 물론 반려동물 동반 입장도 가능하며 댕냥이를 위한 수제 펫푸드 만들기 체험, 장애물 경기 등 이벤트에도 참가할 수 있습니다.
경기도 이천에서는 13~14일 이틀에 걸쳐 이천 도자예술마을에서 ‘제 3회 이천펫축제’가 개최됩니다. 올해로 3회를 맞이하는 이천펫축제에서는 전국 어질리티 경기대회가 열립니다. 총 107개 팀이 참가 신청을 완료해 다양한 볼거리를 제공할 예정입니다. 반려동물의 집중력과 교감능력을 테스트하는 아이컨택 대회도 진행됩니다. 이외에도 무궁화꽃이 피었습니다, 숨바꼭질, 보물찾기 등 반려동물 미니 운동회, 미용체험 등 각종 이벤트도 행사장에서 참여할 수 있습니다.
반려동물 전문가가 참여하는 행동·건강 상담소도 준비돼 있습니다. 수의사·훈련사·행동전문가가 행동문제 상담, 훈련 상담, 펫티켓 교육, 건강검진 등을 무료로 제공합니다. 특히 이천의 특산물인 도자기를 활용한 반려동물 도자기 식기도 구매할 수 있습니다.
다가오는 가을, 펫페스티벌에서 사랑하는 반려견과 행복하고 특별한 추억을 만들어보세요. 사전등록과 상세 프로그램은 각 축제 공식 홈페이지에서 확인 가능합니다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
