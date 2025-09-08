“부산의 미래 논한다”… 국회서 글로벌허브특별법 토론회
부산시·이성권 의원 공동 주최
북극항로 시대 대비·균형발전 모색
물류·금융·해양산업 지원 법제화 논의
부산시와 국회가 ‘부산글로벌허브도시특별법(이하 특별법)’ 입법 논의에 속도를 낸다.
부산시는 이성권 국회의원(국민의힘·부산 사하갑)과 공동으로 오는 9일 국회 의원회관에서 ‘부산의 미래를 논하다, 글로벌허브 특별법으로 열어가는 북극항로 시대’를 주제로 토론회를 연다고 8일 밝혔다.
토론회에는 국회 행정안전위원회 소속 의원과 부산 지역 의원, 행정안전부·국무조정실·해양수산부 등 중앙부처 관계자, 부산상공회의소 등 유관기관 100여명이 참석할 예정이다. 이번 행사는 국가균형발전과 북극항로 개척에 선제 대응하기 위한 제도적 기반으로 특별법의 필요성과 정책적 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.
발제는 3차례 진행된다. 먼저 이경덕 부산시 기획관이 ‘특별법의 의미와 주요 내용’을 설명한다. 특별법은 지난해 제22대 국회 개원과 동시에 부산 지역 여야 의원 전원이 공동 발의한 법안으로, 현재 행정안전위원회 법안소위에서 심사 중이다. 이어 김태유 서울대 명예교수는 ‘북극항로 시대와 부산의 역할’을 주제로, 대한민국 거점항만이 부산항 중심으로 자리 잡아야 하는 전략을 제시한다. 마지막으로 정민수 한국은행 지역경제조사팀장은 ‘거점도시 중심 균형발전’을 통해 수도권 집중 해소와 지역 간 성장 불균형 타파 방안을 강조한다.
발제 이후에는 김인환 ㈔국가생존기술연구회 회장, 김근섭 한국해양수산개발원 항만연구본부장, 이명호 부산국제금융진흥원장, 이승욱 국토연구원 국·공유지연구센터장이 참여하는 종합토론이 이어진다.
시는 “대한민국 균형발전과 북극항로 개척은 시대적 과제인 만큼, 이번 토론회가 특별법의 의미와 부산의 미래를 논의하는 귀중한 자리가 될 것”이라고 설명했다. 박형준 시장은 “특별법은 부산이 강점이 있는 물류·금융·해양 특화산업 등에 국가가 집중적으로 지원해 북극항로에 선제 대응하고 수도권 일극 주의를 완화하는 법안”이라며 “토론회를 계기로 법안이 조속히 통과되길 기대한다”고 말했다.
이성권 의원은 “지금이 대한민국 재도약의 골든타임”이라며 “부산 글로벌허브도시특별법은 대한민국을 살리는 법”이라고 강조했다. 이어 “국회가 책임 있는 자세로 특별법을 신속히 처리해야 한다”고 촉구했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
