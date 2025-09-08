신민호 전남도의원 ‘청소년 역사 유적지 탐방 지원 조례’ 제정
신 의원 “의향 전남 정신 소중한 자산” 강조
청소년 탐방 활동 체계적 추진 위한 제도적 기반 마련
전남 청소년 역사 의식 올바르게 키우는 목표
전남지역 청소년이 지역의 역사와 문화를 직접 체험하며 올바른 역사 의식을 키울 수 있도록 지원하는 제도적 기반이 마련될 전망이다.
8일 전남도의회에 따르면 신민호 전남도의원(사진, 더불어민주당·순천6)이 대표발의한 ‘전라남도 청소년 역사 유적지 탐방활동 지원 조례안’이 9일 소관 상임위원회 심의를 앞두고 있다.
조례의 주요 내용은 ▲청소년 탐방활동 계획 수립 ▲사전 안전교육 ▲사후 평가 ▲재정 지원 등으로, 청소년 탐방활동이 단발성이 아닌 체계적이고 지속적으로 추진될 수 있도록 구체적 근거를 담았다.
신 의원은 “역사 유적지는 교과서 속 지식이 아니라 청소년들이 직접 보고 느끼며 배울 수 있는 살아있는 교육의 장”이라며, “역사적 위기마다 분연히 일어나 항전의 깃발을 세운 ‘의향 전남’의 정신은 오늘날 우리가 계승해야 할 소중한 자산”이라고 언급했다.
이어 “이번 조례 제정을 통해 전남의 청소년들이 이러한 정신을 되새기며 올바른 역사관을 확립하고 민주시민으로 성장하길 바란다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
