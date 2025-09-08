[속보] 트럼프 “韓과 관계 좋다…현대 공장 문제로 영향 없을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 이재명 대통령과 한미 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

이번 사태와 관련한 트럼프 대통령의 반응은 이번이 두번째다. 그는 단속 다음날인 5일 백악관에서 “내 생각에는 그들은 불법 체류자였고, 이민세관단속국(ICE)은 자기 할 일을 한 것”이라고 밝힌 바 있다.