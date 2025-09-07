이시바 “자민당 총재 사임”…총리직 퇴임 수순
이시바 시게루 일본 총리가 7일 “자민당 총재직에서 사임하기로 했다”며 총리직 퇴임 의사를 공식 표명했다.
이시바 총리는 총리 관저에서 연 기자회견에서 “새로운 (자민당) 총재를 뽑는 절차를 개시해 주기를 바란다”며 이같이 밝혔다.
그는 “미국과 관세 협상이 마무리된 지금이 퇴진할 적절한 시기라고 생각했다”며 “후진에게 길을 양보하는 결단을 내렸다”고 말했다. 특히 외교 성과를 언급하던 중 “이재명 대통령과 결실 있는 회담을 했다”며 “아시아 여러 나라와 연대해야 한다”고 강조했다.
이시바 총리는 지난해 10월 취임했다. 그러나 지난 7월 20일 참의원(상원) 선거에서 여당이 패배하면서 집권 자민당 내에서 거센 퇴진 압박을 받아 왔다. 그는 국정에 공백을 만들어서는 안 된다며 총리직 고수 방침을 거듭 이어왔으나 결국 자민당이 ‘리콜 규정’을 통해 조기 총재 선거 실시 여부를 묻기 직전 사임 의사를 표명했다.
일본의 경우 다수당 대표가 총리가 된다. 현재 제1당은 자민당이다. 이시바 총리 취임 이후 중의원(하원)과 참의원은 모두 여소야대 구도로 바뀌었다. 이시바 총리는 자민당 총재 선거와 직후 총리 지명선거를 통해 새 일본 총리가 탄생하면 총리직에서 물러날 것으로 보인다.
