한국인 잡는 위암, 밥 ‘이렇게’ 먹으면 덜 걸린답니다
과일을 많이 먹으면 위암 발생 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 반면 과도한 소금 섭취는 위암 발생 확률을 급격히 높이는 요인으로 지목됐다.
6일 국제 학술지 역학 리뷰(Epidemiologic reviews)에 따르면 강대희 서울대 의과대학 예방의학교실 교수와 신상아 중앙대 식품영양학과 교수 공동 연구팀은 아시아 사람 427만명을 대상으로 시행된 국내·외 코호트(집단) 연구 논문 30편을 메타 분석해 이런 결과를 얻었다.
연구팀은 과일 섭취량이 가장 많은 그룹이 가장 적은 그룹보다 위암 발생 위험이 평균 11% 낮다고 추산했다. 연구팀은 과일에 많이 든 비타민 C와 폴리페놀, 식이 섬유 등 항산화·항염증 성분이 위암의 주범 중 하나인 헬리코박터 파일로리 균이 만드는 발암 물질 ‘N-니트로소 화합물’의 형성을 억제해 위암 예방 효과를 낸다고 봤다. 또 이들 성분이 위 점막과 유전자의 손상을 막고 위축성 위염이 위암으로 진행되는 것을 억제한다고 추정했다.
반면 짠 음식을 많이 먹으면 위 점막 세포가 비정상적으로 증식하거나 변형돼 헬리코박터 파일로리 균 감염률을 높여 암 발생 위험이 커지는 것으로 분석됐다. 또 위 내 염분 농도가 높아지면 점막이 자극돼 위암 전 단계인 장상피화생(위 점막이 소장·대장 점막과 비슷하게 변하는 증상)을 유도할 수 있다. 그동안 연구에서 고염식이 위 점막에 직접적인 손상을 주고 만성 염증을 촉진하는 것으로 나타난 것도 이와 비슷한 맥락으로 풀이된다.
다만 연구팀은 소금의 경우 이번 분석에 쓰인 논문이 세 편으로 적어 후속 연구가 필요하다고 명시했다. 또 이번 연구에서는 과일과 소금을 제외한 채소, 육류, 콩 제품, 차, 커피, 식사 패턴 등은 위암 발생과 통계적으로 유의적인 연관성이 확인되지 않았다. 연구팀은 위암을 예방하려면 매일 과일과 채소를 총 400g 이상 섭취하고 소금을 줄여야 한다고 권고했다. 신 교수는 “과일 주스는 혈당을 높일 수 있어 통째로 먹는 편이 낫다”고 말했다.
