트럼프, NYT 北침투작전 보도에 “아는바 없다. 지금 처음 들어”
도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 트럼프 행정부가 2019년 김정은 북한 국무위원장을 도청하기 위해 특수부대를 침투시켰다는 보도와 관련해 자신은 작전에 대해 알지 못한다고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 진행한 행정명령 서명식에서 뉴욕타임스(NYT)가 보도한 북한 침투 작전에 대해 질문에 대해 “난 아는 바가 없다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 “확인해볼 수 있지만 난 아무것도 모른다”며 “난 지금 처음 듣는다”고 말했다.
이날 NYT는 트럼프 대통령이 북한과 핵 협상을 하던 2019년 김정은 위원장을 도청하기 위한 장치를 설치할 목적으로 해군 특수부대의 북한 침투 작전을 승인했으나 작전에 실패했다고 보도한 바 있다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사