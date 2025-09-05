李 단독 회동하는 장동혁…“민주당 입법 폭주 우려 전달할 것”

李 단독 회동하는 장동혁…“민주당 입법 폭주 우려 전달할 것”
8일 이재명 대통령-여야 대표 오찬
오찬 후 李-張 단독 회동 30분 예정
장동혁 국민의힘 당대표가 오는 8일로 성사된 이재명 대통령과 여야 대표 오찬 회동에서 더불어민주당이 강행 처리하고 있는 특검법 개정안, 내란 특별재판부 등에 대한 우려를 전달할 예정이다. 이번 회동에서는 오찬 후 장 대표가 이 대통령에게 요구했던 단독 회담도 30분 정도 이뤄질 예정이다.
박준태 당대표 비서실장은 5일 국회 소통관에서 영수회담 관련 브리핑을 열고 “여야 대표가 함께 회동하고 이후 대통령과 야당 대표 간 단독회담이 이어지는 형식”이라며 “단독회담은 오찬을 마친 후 30분 이상 시간이 보장돼 있는 것으로 이해하고 있다”고 밝혔다.
박 실장은 “주된 의제는 민생 중심이지만 사법체계를 뒤흔드는 더불어민주당의 입법폭주에 대한 우려를 전달하고 대통령의 입장을 들어보는 기회가 있을 것”이라며 “상법 개정 후 ‘더 센 상법’을 추가 개정한다든지 ‘더 센 특검법’을 통과시키고 내란 특별재판부를 설치한다든지 이런 부분은 민주당과 대통령실의 의견 차이가 있어 보여 대통령 생각에 대해 설명을 요구할 계획”이라고 말했다.
박 실장은 강 대 강 대치를 이어오던 정청래 더불어민주당 대표와 장 대표의 첫 회동이 이뤄지는 데 대해 서는 “자연스러운 교류가 이어지게 될 것”이라며 “세 분이 함께 만나는 첫 자리이기에 좋은 결과가 있도록 노력하겠다”고 말했다.
박성훈 수석대변인도 논평을 내고 “이번 회담은 정치적 유불리를 떠나 국민의 삶을 지키고 민생을 살피는 실질적 대화의 장이 돼야 한다”고 밝혔다.
박 대변인은 “야당 탄압을 덮기 위한 보여주기식 회담, 들러리식 빈손 회담이라면 의미가 없다”며 “반시장, 반기업 입법 강행으로 예상되는 문제들을 논의하고 실질적 해법을 모색하는 데 집중하는 자리가 돼야 한다”고 했다.
박 대변인은 기자들과 만나 “민주당이 추진하는 내란 특별재판부 설치와 같은 부분은 반드시 철회돼야 할 것으로 생각된다”며 “야당을 대화 상대로 인정하지 않는 여당의 태도 변화를 촉구하는 부분을 이야기 할 수 있을 것”이라고 말했다.
