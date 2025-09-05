시사 전체기사

[속보] 외교부, 美의 한국공장 불체자 단속에…“우려와 유감”

입력:2025-09-05 17:13
수정:2025-09-05 17:36
미 조지아주 서배너 엘라벨에 위치한 HMGMA. 현대차그룹 제공

미국 당국의 한국 기업 공장 단속에 대해 외교부가 “우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어선 안 된다”며 유감을 표했다.

이재웅 외교부 대변인은 5일 브리핑을 열어 “미국의 법 집행 과정에서 우리 투자업체의 경제활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어서는 안 될 것”이라고 말했다. 이 대변인은 주미 대사관 총영사와 주애틀랜타 총영사관의 영사를 현장에 급파하고 현지공관 중심으로 현장대책반을 출범시킬 것을 지시하는 등 적극적으로 대처하고 있다고 밝혔다.

이 대변인은 “서울에서도 주한미국대사관을 통해 우리의 우려와 유감의 뜻을 전달하고 우리 국민의 정당한 권익이 침해당하지 않도록 각별히 유의해줄 것을 당부했다”고 강조했다.

앞서 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 4일(현지시간) 조지아주 서배나에 있는 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌였다. 이 과정에서 약 450명이 체포됐고 이 중 30명 이상은 한국에서 현지로 출장을 간 직원인 것으로 알려졌다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

