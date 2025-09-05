푸틴“‘북극횡단 운송 회랑’ 개발 공식화…北과 물류 연계”
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 5일(현지시간) ‘북극횡단 운송 회랑’(Transarctic Transport Corridor)을 개발할 것이라고 밝혔다고 리아노보스티 통신 등이 보도했다.
푸틴 대통령은 이날 러시아 연해주 블라디보스토크에서 열린 제10차 동방경제포럼(EEF) 전체 회의에서 “두만강을 건너 북한으로 이어지는 새로운 교량을 건설할 계획이며, 내년에 개통될 예정”이라고 밝혔다. 이어 여러 국가가 북극횡단 운송 회랑에 관심을 보인다며 국내외 기업들의 관심이 커지고 있음을 확인했다고 말했다.
푸틴 대통령은 “북극횡단 회랑은 우선으로 국내경제와 극동, 시베리아, 북극 지역의 이익을 위해 작동해야 하며, 이들 지역 간의 협력을 고려하고 사업을 위한 새로운 기회를 열어줘야 한다”고 말했다.
북극횡단 운송 회랑 개발은 지구온난화로 인한 북극 해빙 가속화로 주목받는 북극해 항로를 해상 운송로를 넘어 국가 발전의 핵심 동력이자 신규 교역로 확보를 위한 전략적 자산으로 격상하려는 방침이다. 북극해 항로를 시베리아와 러시아 극동 지역의 내륙 운송망과 연계해 북극과 극동을 연결하는 거대한 복합 물류 네트워크를 구축할 계획이다.
푸틴 대통령은 이 회랑이 시베리아강의 운송 잠재력을 활용할 수 있게 될 것이라며 러시아는 이 항로를 하루 24시간 내내 운영할 것이라고 덧붙였다.
또 두만강을 가로지르는 교량이 내년에 개통될 것이라며 이를 포함해 러시아와 북한을 연결하는 여러 교량을 건설할 계획이라고 전했다.
