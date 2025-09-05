시사 전체기사

李대통령, 8일 여야 대표 오찬회동…이후 장동혁 별도 회동

입력:2025-09-05 14:17
수정:2025-09-05 14:50
이재명 대통령. 대통령실사진기자단

이재명 대통령은 오는 8일 용산 대통령실에서 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 오찬 회동을 한다.

김병욱 대통령실 정무비서관은 5일 브리핑에서 이 같은 일정을 소개하며 “이번 회동은 특별한 의제를 정하지 않고서 자유롭게 진행될 예정”이라고 밝혔다.

민주당과 국민의힘에서는 당 대표 외에 대변인과 대표 비서실장이 각각 참석하기로 했다.

대통령실에서는 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석이 배석한다.

특히 오찬 뒤에는 이 대통령과 장 대표 간 별도의 단독 회동도 이어질 예정이라고 김 비서관은 전했다.

김 비서관은 “이번 회동은 국정현안에 대한 허심탄회한 의견 교환을 위해 마련된 자리”라며 “협치와 소통을 강화하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

