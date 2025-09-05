中언론 북중 정상회담 대대적 보도…“북·중관계 의구심 사라져”
중국 관영언론들이 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 소식을 대대적으로 보도하고 나섰다.
중국 공산당 기관지 인민일보는 5일자 신문 1면 머리기사로 전날 저녁 베이징 인민대회당에서 열린 북·중 정상회담 소식을 다뤘다. 중국 공산당과 정부가 이번 정상회담의 비중을 높게 평가한다는 의미다.
신화통신, 환구시보 등 다른 관영 매체도 회담 내용을 홈페이지 머리기사로 실었다. 중국중앙방송(CCTV)도 정상회담 영상을 첨부해 비중있게 보도했다.
중국 당국은 시 주석이 같은 날 만난 라오스 국가주석, 캄보디아 국왕, 베트남 국가주석, 세르비아 대통령, 쿠바 국가주석, 짐바브웨 대통령 등과의 회동을 ‘회견’(會見)으로, 김 위원장과의 만남을 ‘회담’(會談)으로 표현해 북·중 정상회담의 중요성을 부각했다. 중국에서 회견은 정치적·의례적 성격의 만남을, 회담은 정치·경제·문화·군사 등 각 분야의 공통 관심사에 대해 의견을 교환하는 의미한다.
이번 전승절 열병식에는 해외 26개국의 정상이 참석했지만, 시 주석이 회견이 아닌 회담을 한 것은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김 위원장뿐이다.
중화권 매체들은 이번 만남으로 북·러 밀착에 의해 촉발된 북·중관계에 대한 의구심이 해소됐다고 전했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “시 주석이 북한과의 관계 강화를 언급함으로써 북·러 밀착으로 북·중 관계가 악화됐다는 의구심이 사라졌다”고 짚었다.
싱가포르의 중국어 일간지 연합조보는 리밍장 싱가포르 난양이공대 국제관계대학원 교수를 인용해 “중·미 간 전략적 경쟁이 심화하는 현시점에 중국이 북한과 밀착한 것은 ‘북한 카드’를 활용해 미국의 관심과 정책 자원을 분산시키려는 의도”라며 “시 주석이 국제 문제에서 전략적 협력 강화를 북한에 촉구한 데는 북한이 미국을 견제하기를 바라는 의미가 있다”고 설명했다.
리 교수는 “김 위원장을 중국에 초청한 것은 정보 교환을 위한 선제 조치”라며 “북한이 앞으로 미국 정부와 접촉해도 중국과 관련된 이익을 포기하지 않으려는 것”이라고 평가했다.
