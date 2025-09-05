中언론 북중 정상회담 대대적 보도…“북·중관계 의구심 사라져”

중국 공산당 기관지 인민일보가 5일자 1면에 머리기사로 북중정상회담을 보도하고 있다. 인민일보 캡처

이번 전승절 열병식에는 해외 26개국의 정상이 참석했지만, 시 주석이 회견이 아닌 회담을 한 것은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김 위원장뿐이다.