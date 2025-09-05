김건희 특검, 이배용 ‘매관매직 의혹’ 국가교육위원회 압수수색
대통령경호처도 압수수색
김건희 여사의 ‘매관매직 의혹’을 수사 중인 김건희 특검이 5일 국가교육위원회에 대한 압수수색에 나섰다. 이배용 전 국가교육위원장이 국가교육위원장 임명을 대가로 윤석열 전 대통령 부부에게 금거북이를 건넸다는 의혹을 겨냥한 것이다.
특검은 이날 언론 공지를 통해 “금일 오전 이배용 국가교육위원장 귀금속 공여 의혹 사건과 관련해 국가교육위원회 압수수색에 착수했다”고 밝혔다.
이 위원장은 윤석열정부 초 김 여사에게 10돈짜리 금거북이를 건넨 의혹을 받는다. 금거북이 10돈의 시세는 약 700만원이다.
앞서 특검은 경기도 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김 여사의 어머니 최은순씨를 압수수색하던 중 최씨가 운영하는 요양원 사무실 금고에서 금거북이와 이 위원장의 자필 편지를 발견했다. 편지에는 윤 전 대통령 부부에게 당선을 축하한다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
이 위원장은 매관매직 의혹이 보도되자 지난 1일 “이 같은 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다”며 사퇴 의사를 밝혔다. 그는 “언론에 보도된 내용의 사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다”고 말했다.
특검은 이날 오전 대통령 경호처에 대한 압수수색에도 착수했다. 특검은 “관련 수사에 필요한 자료를 제출받기 위한 압수수색”이라고 밝혔다.
