제주, 내년 7월 기초자치단체 도입 무산

출범 시기 1~2년 미루고

도민 원하는 개편 방향 다시 수렴

2일 오전 제주도청 소통회의실에서 오영훈 제주도지사가 출입기자들과 차담회를 갖고 있다. 제주도 제공

주형 모델에 대한 합의를 새로 끌어내야 하는 상황에 놓였다”고 말했다.

그러면서 “현재 시점에서 내년 도입은 어렵다”고 했다.