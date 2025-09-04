“K-컬처는 정점, 내려갈 일만 남았다”…최희영 장관 “법·제도 바꿔나갈 것”
최휘영 문화체육관광부 장관은 지난 7월 31일 취임 이후 한 달 남짓 기간 문화예술인들을 만나 다양한 현장의 의견을 들었다. 최 장관은 4일 서울 서대문구 모두예술극장에서 기자들과 만났다. 한 달 여의 소회와 비전을 밝히는 자리였다.
최 장관은 뜻밖에도 전 세계적으로 위상을 높이고 있는 ‘K-컬처’가 “기회일 수 있지만 어쩌면 정점”이라며 “현장에서는 이제 내려갈 일만 남았다는 분도 있고 절망을 이야기하는 목소리도 꽤 많았다”고 말했다. 그는 “안일하게 우리가 이 축제와 잔치에 묻혀 있다면 우리는 머지않아 아주 가까운 미래에 곧 어두운 깊은 수렁에 빠질 수밖에 없다”며 “이것이 우리가 지금 맞닥뜨리고 있는 현실”이라고 강조했다.
최 장관은 영화 산업을 예로 들었다. 그는 “올해 국내에서 제작비 30억원 이상의 영화가 20편도 제작이 안 된다고 한다”면서 “영화인들이 생계를 이어 나갈 수 없을 정도로 영화 산업의 생태계가 무너지고 있는 것”이라고 우려했다. 공연 인프라 부족도 과제로 꼽았다. 그는 “일본에는 1만석 이상의 실내공연장이 34개지만 한국은 고작 8개에 불과하고, 4만석 이상의 돔 경기장도 일본은 5개인데 우리나라는 하나도 없다”면서 “한류 팬들이 K-팝의 성지인 한국에 왔는데도 정작 공연을 못 보고 돌아간다”고 지적했다.
최 장관은 K-컬처의 미래를 위해 현실과 동떨어진 법과 제도를 고치고, 필요한 곳에 예산을 확대하기 위해 노력하겠다고 약속했다. 특히 “K-컬처의 기본이 되는 건 사람”이라면서 “청년 문화예술인들이 마음껏 도전하고 성장할 수 있는 환경과 기회를 마련하는 데 정부가 뒷받침할 것”이라고 말했다.
