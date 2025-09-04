최강욱 “사소한 문제, 죽고 살 일인가” 혁신당 성비위 막말…민주당 긴급감찰

최강욱 더불어민주당 교육연수원장. 연합뉴스

이에 강미정 혁신당 대변인은 이날 기자회견을 열고 “당은 피해자들의 절규를 외면했다”며 탈당을 선언했다. 강 대변인은 조국 혁신정책연구원장을 향해

“조 전 대표께서 수감돼 있는 기간 동안 당원들께서 편지로 소식을 전하고, 나온 후에도 피켓으로, 문서로 해당 사실에 대해 자세하게 전한 것으로 알고 있다”며 “조국 전 대표로부터는 입장을 듣지 못했다”고 밝혔다.