“김정은, 북미 대화에서 유리한 위치…김주애 동행은 후계 선언”

미국 한반도 전문가들 평가

“트럼프 비핵화 시도하려면 중국과 러시아의 참여 필요”

“김주애 동행, 외교적 훈련 시작한 것”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가 주석, 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 참석했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 통해 향후 예상되는 미국 도널드 트럼프 대통령과의 회담에서 협상력을 강화하는 한편 김주애의 후계자 준비 등 소득을 얻었다고 미국 워싱턴의 한반도 전문가들이 평가했다. 트럼프 대통령은 여전히 북·중·러 정상과 대화 의지가 있지만 자신이 주도권을 쥐려는 과정에서 갈등이 나타날 수도 있다는 관측도 나왔다.

앤드루 여 브루킹스연구소 한국석좌, 시드 사일러 전략국제문제연구소(CSIS) 선임고문, 제임스 박 퀸시연구소 동아시아프로그램 연구원(왼쪽부터)

앤드루 여 브루킹스연구소 한국석좌는 3일(현지시간) 국민일보 서면 질의에 “북·중·러의 3자 협력은 앞으로 트럼프가 김정은과 비핵화 관련 합의를 시도할 경우 반드시 중국과 러시아의 참여와 지지를 필요하게 될 것이라는 점을 시사한다”며 “김정은이 푸틴과 시진핑을 동시에 만난 것은 국제무대에서 그의 정통성을 강화해주며 김정은이 향후 트럼프와 다시 만날 경우 협상에서 더욱 유리한 위치를 차지하게 만들 수 있다”고 전망했다.



여 석좌는 이번 북·중·러 정상의 만남에 대해 “중국은 러시아와 북한 간의 관계 심화에 대해 경계해왔다. 하지만 김정은이 전승절 열병식에 참석하기로 한 결정은 북·중 관계가 개선되고 있음을 시사한다”며 “김정은의 이번 참석 목적은 시진핑과의 관계를 공고히 하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 유대를 재확인하며 반(反)서방적이고 권위주의적인 국가들과의 연대를 강화하기 위한 것으로 보인다”고 진단했다.



시드 사일러 전략국제문제연구소(CSIS) 선임고문은 국민일보와의 통화에서 “북·중·러 세 나라가 앞으로 사안별로, 거래 기반으로 각각 협력할 수 있는 영역을 찾을 것이다. 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁에 무기와 미사일, 심지어 병력까지 공급하는 것이 좋은 예시”라며 “러시아는 탄약과 미사일 공급, 전후 복구를 위한 건설 인력에 대한 수요가 계속 있을 것이다. 앞으로 5년에서 10년 동안 러시아와 북한의 관계가 양측 모두에게 이익이 되는 관계로 이어질 것이라는 뜻”이라고 했다. 김 위원장이 중국 방문 전 미사일 공장을 시찰한 것을 두고 “미국과 중국, 러시아 모두에게 ‘나는 핵과 미사일 개발을 계속하겠다’는 신호를 보낸 상징적 행동”이라고 했다.



다만 북·중·러 3자가 하나의 ‘반미 블록’을 형성할 것이라는 판단은 시기상조라는 진단도 나왔다. 제임스 박 퀸시연구소 동아시아프로그램 연구원은 “러시아와 북한은 국제 사회로부터 소외돼 있어 미국과 서방에 맞서는 권위주의 연합을 원할 수 있다. 반면 중국은 미국과 어깨를 나란히 하는 글로벌 리더로 인정받고자 하는 더 큰 야망을 품고 있다”며 “중국 입장에서 북한을 포함한 3자 협력을 추진하게 되면 한·미·일 3국 협력의 강화를 초래할 수 있어 얻는 것보다 잃을 것이 더 많을 수 있다”고 분석했다.



사일러 고문도 “(북·중·러) 정상이 같이 서서 열병식을 보는 건 아주 쉬운 일이다. 실제 의미 있는 3자 협력이 이뤄지는지는 상당히 의심스럽다”며 “매우 상징적인 장면이긴 했지만 이들 국가가 서로를 편하게 여기고 기존의 규칙 기반 국제 질서에 도전하려 한다는 점 외에는 새로울 것이 없었다”고 분석했다.



김정은이 김주애를 전승절에 동행시킨 것은 사실상 후계 선언이라는 점에서 의견이 같았다. 여 석좌는 “(여동생) 김여정이 아닌 김주애가 차기 지도자로서 점점 더 유력해지고 있다는 분석이 설득력을 얻고 있다. 김정은이 딸을 이처럼 주목받는 국제무대에 동반한 것은 국내뿐 아니라 러시아와 중국이라는 주요 동맹국들 앞에서도 그녀의 정통성을 강화하려는 의도로 해석된다”며 “또한 김주애에게는 외국을 공식 방문하는 첫 경험으로서 지도자로 성장하는 데 필요한 외교적 훈련의 시작이라 할 수 있다”고 말했다.



사일러 고문도 “김주애에게는 외교를 직접 체험하는 기회였다”며 “김정은이 국내외 모두에게 ‘이 아이가 후계자다’라는 메시지를 전달하는 행동”이라고 했다. 그는 “김정은은 아버지 김정일에게 제대로 된 준비를 받지 못했다고 느꼈을 것이다. 그래서 자신의 딸에게는 보다 원활한 후계 구도를 만들어주고 싶은 것”이라며 “김주애는 잘 훈련되고 있으며 시간이 되면 핵 프로그램과 외교 방식, 모든 것을 물려받게 될 것”이라고 내다봤다. 박 연구원도 “김주애를 국제무대에 동행시킨 결정의 함의는 분명하다”며 “김주애를 차기 후계자로 공식적으로 국제무대에 소개한 것”이라고 말했다.



트럼프는 이번 북·중·러 정상의 회동에 대해 “미국에 대한 음모”라면서도 정상들과의 인연은 강조하는 등 미묘한 메시지를 냈다. 박 연구원은 “트럼프는 북한과 중국, 러시아와 협상하고 좋은 관계를 맺을 의향이 있지만 그 조건은 반드시 자신이 원하는 방식이어야 한다”며 “트럼프는 현재 이들과의 대화를 우선시하고 대립을 피하려는 모습이지만 인내심이 한계에 다다르면 언제든 적대적으로 변할 수 있다”고 전망했다.



사일러 고문도 “트럼프가 북·중·러를 향해 ‘우리는 당신들이 미국을 상대로 음모를 꾸미는 걸 지켜보고 있다’고 쓴 건 꽤 잘 쓴 메시지”며 “트럼프는 러시아·중국·북한의 속셈에 대해 순진하거나 착각하는 인물이 아니다. 그는 그들의 의도를 알면서도 대화를 위한 문은 열어두고 있는 것”이라고 설명했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



