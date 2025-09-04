생중계 된 푸틴·시진핑 밀담…대화 주제는 불멸?

푸틴 “장기이식으로 불멸 존재될수도”

시진핑 “금세기 150세 장수도 가능해”

평론가 “장기 독재 위한 의도적 유출” 분석

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 리셉션 행사에 참석했다. 로이터연합뉴스

생중계 화면에는 시 주석과 푸틴 대통령이 열병식을 지켜보기 위해 톈안먼 망루로 이동하는 모습이 잡혔고, 이 과정에서 두 정상의 사담이 ‘핫마이크’를 통해 공개됐다. 핫마이크는 마이크가 켜진 줄 모르고 나눈 대화가 의도치 않게 중계된 상황을 뜻한다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 행사에서 연설을 하고 있다. 타스연합뉴스