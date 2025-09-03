우원식 “7년만에 다시 봅니다”… 김정은 “네”

중국 전승절 기념행사에 참석한 김정은 북한 국무위원장. AP뉴시스

중국 전승절 기념행사에 참석 차 베이징을 방문 중인 우원식 국회의장이 3일(현지시간) 열병식 직전 김정은 북한 국무위원장과 만났다. 우 의장과 김 위원장은 악수를 나눈 뒤 짧은 안부 대화를 한 것으로 전해졌다.