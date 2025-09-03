“대통령 조국 어때요?” 질문에 “지금은 이재명의 시간”

‘광폭 행보 부적절’ 비판에는 “저를 견제하는 말씀”

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 2일 경북 포항시 남구 한 책방에서 열린 당원간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 3일 경북 구미에서 열린 간담회에서 ‘대통령 조국’에 대한 질문이 나오자 “지금은 이재명의 시간이 돼야 한다”고 답했다.



이날 조 위원장은 구미 한 서점에서 열린 신간 사인회 겸 당원 간담회에서 ‘대통령 조국’에 대한 의견을 묻자 “덕담처럼 말씀해 주셔서 감사한 마음”이라며 이같이 말했다. 조 위원장은 전날부터 이틀 일정으로 대구·경북 지역을 방문 중이다.



그는 “이재명 정부가 들어선 것은 내란을 극복한 국민의 마음이 모인 것”이라면서 “상당 기간 이재명 정부와 이재명 대통령의 성공이 중심이 돼야 한다”고 밝혔다.



광복절 특사로 출소한 직후 바로 광폭 행보를 하는 것이 부적절하다는 더불어민주당 내 비판에 대해서는 “저를 견제하는 말씀”이라며 “그 말을 듣고 제가 가만히 있으면 혁신당은 물론 민주당에 도움이 될 것인가. 아닐 것이라 생각한다”고 했다.



그는 “혁신당을 만들 때 제가 민주당을 미워한 게 아니다. 끊임없이 협력할 것”이라면서도 “정치든 장사든 자력으로 자강해야 한다는 게 제 소신”이라며 출소 직후에 일각서 제기됐던 민주당과의 합당설에 재차 선을 그었다.



대구·경북 지역 방문 배경에 대해선 “진보 정당이 TK 지역을 피하는 것 같은 느낌을 주면 안 된다”며 “가장 험지라고 하는, 어려운 곳에서 변화가 시작된다고 확신한다”고 답했다.



백재연 기자 energy@kmib.co.kr



