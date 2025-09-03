시사 전체기사

野 "최교진 불법채용 인사들, 비서실장·정책국장 지내"

입력:2025-09-03 15:11
수정:2025-09-03 15:26
최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 지난 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 자료 제출 요구에 답하고 있다. 연합뉴스

국회 교육위원회 소속 국민의힘 의원들이 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자를 향해 “교육까지 정치가 돼서는 안 된다”고 규탄했다. 특히 최 후보자가 채용하고 승진시킨 편향 인사들이 세종시교육청 내 요직인 비서실장과 정책국장을 지냈다며 사퇴를 촉구했다.

국민의힘 교육위원들은 3일 국회에서 기자회견을 열고 최 후보자가 부당하게 채용한 인사들이 세종시교육청 핵심 보직에 근무했었다는 주장을 거듭 펼쳤다.

교육위 소속 의원들은 “전교조 출신 인사를 불법 채용, 불법 승진시킨 의혹에 그런 적 없다는 말만 둘러댔다”며 “실상은 전교조 동지들이 3번의 선거를 함께 했고 비서실장과 정책국장을 지냈다”고 비판했다.

앞서 교육위 야당 간사인 조정훈 의원은 인사청문회에서 최 후보자가 세종시교육감으로 재직할 때 순위를 조작해 전교조 출신 인사를 승진시켰다는 의혹을 제기했다.

또 2015년 세종시교육청 장학사 선발 과정에서는 다른 지역 전교조 출신 교사 채용을 위해 시험 출제 위원에 측근을 앉히고 문제를 유출했다고 주장했다.
최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 위원 질의에 답하던 중 이마를 만지고 있다. 연합뉴스

국민의힘 교육위원들은 “후보자는 어제 인사청문회에서 음주 운전, 학생 체벌, 막말, 천안함 음모론 제기, 부산·대구 폄하 발언, 입시 비리 조국 사태 옹호 등 셀 수 없는 범죄와 논란에 고개 숙여 사과했다”며 “그 사과가 진심이라면 자진 사퇴하라”고 밝혔다.

또 “북한이 주적이라고 인정하는 건 머뭇거리더니 천안함 피격 사건 희생 장병과 유가족에겐 또다시 깊은 상처를 입혔다”며 “음모론으로 국가 안보를 희화화한 인물은 교육부 장관에 설 자리가 없다”고 비판했다.

그러면서 “과거 ‘미국이 없었다면 한국은 사회주의 모범국가가 됐을 것’이라는 글에 ‘공감한다’고 했음에도 청문회에서는 ‘그런 적 없다’며 거짓으로 답했다”며 “국회에서조차 진실을 숨기고 표리부동 하는 인물이 어떻게 학생들에게 정직과 윤리를 가르칠 수 있겠나”라고 반문했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

