野 “최교진 불법채용 인사들, 비서실장·정책국장 지내”
국회 교육위원회 소속 국민의힘 의원들이 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자를 향해 “교육까지 정치가 돼서는 안 된다”고 규탄했다. 특히 최 후보자가 채용하고 승진시킨 편향 인사들이 세종시교육청 내 요직인 비서실장과 정책국장을 지냈다며 사퇴를 촉구했다.
국민의힘 교육위원들은 3일 국회에서 기자회견을 열고 최 후보자가 부당하게 채용한 인사들이 세종시교육청 핵심 보직에 근무했었다는 주장을 거듭 펼쳤다.
교육위 소속 의원들은 “전교조 출신 인사를 불법 채용, 불법 승진시킨 의혹에 그런 적 없다는 말만 둘러댔다”며 “실상은 전교조 동지들이 3번의 선거를 함께 했고 비서실장과 정책국장을 지냈다”고 비판했다.
앞서 교육위 야당 간사인 조정훈 의원은 인사청문회에서 최 후보자가 세종시교육감으로 재직할 때 순위를 조작해 전교조 출신 인사를 승진시켰다는 의혹을 제기했다.
또 2015년 세종시교육청 장학사 선발 과정에서는 다른 지역 전교조 출신 교사 채용을 위해 시험 출제 위원에 측근을 앉히고 문제를 유출했다고 주장했다.
국민의힘 교육위원들은 “후보자는 어제 인사청문회에서 음주 운전, 학생 체벌, 막말, 천안함 음모론 제기, 부산·대구 폄하 발언, 입시 비리 조국 사태 옹호 등 셀 수 없는 범죄와 논란에 고개 숙여 사과했다”며 “그 사과가 진심이라면 자진 사퇴하라”고 밝혔다.
또 “북한이 주적이라고 인정하는 건 머뭇거리더니 천안함 피격 사건 희생 장병과 유가족에겐 또다시 깊은 상처를 입혔다”며 “음모론으로 국가 안보를 희화화한 인물은 교육부 장관에 설 자리가 없다”고 비판했다.
그러면서 “과거 ‘미국이 없었다면 한국은 사회주의 모범국가가 됐을 것’이라는 글에 ‘공감한다’고 했음에도 청문회에서는 ‘그런 적 없다’며 거짓으로 답했다”며 “국회에서조차 진실을 숨기고 표리부동 하는 인물이 어떻게 학생들에게 정직과 윤리를 가르칠 수 있겠나”라고 반문했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
