시사 전체기사

[속보] 특검 “尹 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”

입력:2025-09-03 14:45
공유하기
글자 크기 조정
윤석열 전 대통령이 지난 4월 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 형사재판 2번째 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
尹 “모든 책임 나에게…군 탄압 멈추길” 옥중 메시지
김정은이 탄 벤츠의 번호판 숫자, ‘7·271953’은 무슨 뜻?
“채용 과정 공개해야” 유승민 딸 강의 시작에 온라인 ‘대자보’
中 최신무기 퍼레이드 70분간 진행… ‘괌 킬러·사드 무력화’ 미사일 등장
[속보] 금리·관세 불확실성, 미 증시 일제 하락…나스닥 0.82%↓
수능 ‘가늠자’ 9월 모평, ‘사탐’ 15년 만에 최고치
불변의 캐스팅 1위 전지현… ‘북극성’서 강동원과 첫 호흡
[단독] 6월에만 2조원… 美, 한국산 관세 징수액 반년 새 50배 급증
국민일보 신문구독