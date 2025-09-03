[속보] 시진핑 왼쪽 김정은·오른쪽 푸틴…66년만 한자리
김정은·푸틴 중국 전승절 80주년 열병식에 참석
시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 3일 오전 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식에 참석했다.
북·중·러 정상이 중국 베이징에서 함께 만난 것은 1959년 10월 신중국 건국 10주년 열병식 행사 이후 66년 만이다.
세 정상은 나란히 텐안먼 망루에 서서 미국 등 서방에 맞서는 ‘3각 연대’ 이미지도 극적으로 연출했다.
열병식은 이날 오전 9시(현지시간) 베이징 천안문광장에서 45개 부대가 참여한 가운데 70분 동안 진행된다. 26개국 정상이 참석하며, 한국에선 우원식 국회의장이 참석했다.
오전 8시30분쯤 시 주석 부부가 열병식 참석 외빈을 맞이하기 시작했다.
인민복이 아닌 양복 정장 차림의 김 위원장이 먼저 행사장에 모습을 드러냈고, 이후 푸틴 대통령이 입장했다. 김 위원장과 푸틴 대통령은 각각 대동한 통역을 통해 대화를 나누기도 했다.
김 위원장은 부인 리설주 여사와 딸 주애를 동행하지 않았다. 다른 정상들이 배우자와 함께 레드카펫을 밟은 것과 대조적이다.
북·중·러 정상은 시 주석 부부가 고궁박물관 내 돤먼(端門) 남쪽 광장에서 외빈을 영접하고 기념촬영을 할 때 나란히 중심에 섰다. 이어 톈안먼 망루로 이동하는 과정에서도 나란히 함께 걸으며 담소를 나누는 등 시종일관 화기애애한 분위기를 연출했다.
톈안먼 망루에 올라간 후에는 시 주석 뒤를 이어 푸틴 대통령과 김 위원장이 차례로 입장했다. 이들은 항전노병들과 인사하고 이어 본행사에서도 망루 중심에 함께 섰다.
시 주석 왼쪽에 김 위원장이, 오른쪽엔 푸틴 대통령이 자리했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
