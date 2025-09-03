美 법원 “LA에 주방위군 동원은 불법”…트럼프 “급진 좌파” 판사 비난

법원 “LA에 반란 없었고, 법 집행도 가능”

트럼프 “시카고에도 들어갈 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 백악관에서 미국 우주사령부를 콜로라도주에서 앨라배마주로 이전한다고 발표하고 있다. 연합뉴스

개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 지난달 21일(현지시간) 캘리포니아주 새크라멘토에서 기자회견을 하는 모습. 연합뉴스

판결 직후 엑스에 “캘리포니아 주민들이 트럼프의 불법적인 도시 군사화를 막아내며 이를 바로잡았다”고 적었다. 지난 6월 LA에 배치된 주방위군과 해병대는 약 5000명이었지만 지금은 300명 수준으로 줄었다.