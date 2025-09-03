트럼프, 북·중·러 밀착에 “전혀 우려하지 않는다…시진핑과 좋은 관계”

트럼프는 “중국은 우리(미국)가 필요하다. 나는 시진핑 주석과도 매우 좋은 관계를 갖고 있지만 중국은 우리가 그들을 필요로 하는 것보다 훨씬 더 우리를 필요로 한다”며 “전혀 그렇게 생각하지 않는다”고 덧붙였다.

관세 전쟁이 일시 휴전 중인 상황에서 트럼프는 시 주석과의 정상회담을 예고한 상태다. 트럼프는 또 김정은 북한 국무위원장도 올해 또는 내년에 만나겠다고 이재명 대통령과의 정상회담에서 밝힌 바 있다.

트럼프는 “우리는 (우크라이나) 사람들이 살 수 있도록 돕기 위해 뭔가를 할 것”이라고 했다.