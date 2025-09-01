아프간 지진 사망자 800명 넘어…“잔해에 사람들 깔려”
한밤중에 규모 6.0 지진 발생… 사상자 늘어날 듯
아프가니스탄 동부 지역을 강타한 지진으로 인한 사망자 수가 800명을 넘었다.
1일(현지시간) 가디언에 따르면 전날 오후 11시47분쯤 아프간 동부 낭가르하르주 잘랄라바드 인근에서 발생한 규모 6.0 지진으로 쿠나르주에서 800명 이상이 숨지고 2500명이 다쳤다.
자비훌라 무자히드 아프간 탈레반 정권 대변인은 쿠나르주 인근 낭가르하르주에서는 12명이 숨지고 255명이 다쳤다고 밝혔다.
이날 오후까지 사망자 수가 622명으로 알려졌으나 구조 작업이 진행되면서 사상자 수가 늘어났다.
수도 카불 등 각지에서 의료진과 구조대가 급파됐다. 무너진 건물에 매몰된 사람이 많아 실제 인명피해는 더 늘어날 전망이다. 지진이 한밤중에 발생하면서 자고 있었던 주민들이 무방비 상태에서 피해를 입은 것으로 알려졌다.
한 아프간 주민은 AP통신에 “아이들이 잔해 아래에 깔려 있다. 노인들과 젊은 사람들도 잔해 아래에 깔려 있다”며 “함께 매몰된 사람들을 꺼낼 수 있게 도와 달라”고 말했다.
아프간, 파키스탄, 인도로 이어지는 지대는 인도판과 유라시아판이 교차하는 지점으로 지진이 자주 발생한다.
2023년 10월에는 아프간 서부 헤라트주에서 규모 6.3 강진이 발생해 2000여명이 숨지는 등 사상자 4500명이 발생했다. 2022년 6월에도 동부 파크티카주에서 규모 5.9 지진으로 1000여명이 목숨을 잃고 1500여명이 다쳤다.
아프간 외곽 지역에는 진흙 벽돌로 허술하게 지어진 집이 많아 지진으로 인한 대규모 인명 피해가 되풀이 되고 있다.
안토니오 구테흐스 유엔 사무총장은 “아프가니스탄 국민들과 전적으로 연대한다”며 지진 피해자들에게 애도를 표했다.
유엔은 긴급 구호 작업을 진행 중이지만 피해를 입은 지역이 외딴 곳인 데다가 통신망도 제한돼 작업에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.
나성원 기자 naa@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사