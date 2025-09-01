도쿄 주택가서 40대 한국인 여성 피습 사망…범인 도주
일본 도쿄에서 40대 한국인 여성이 살해돼 현지 경찰이 수사 중이다.
1일 교도통신은 이날 오후 일본 도쿄 세타가야구 한 주택가에서 A씨가 피를 흘린 채 쓰러진 상태로 발견됐다고 보도했다.
교도통신은 A씨가 병원으로 옮겨졌지만, 결국 사망했다고 전했다.
A씨는 발견 당시 자상으로 추정되는 상처가 목에 있었다고 한다.
TBS TV는 “경시청에 따르면 한국인 여성은 자영업자”라며 “사건 현장에서 흉기는 확인되지 않았다”고 말했다.
사건이 일어난 곳은 고마자와대학역에서 약 500m 정도 떨어진 지점인 것으로 알려졌다.
경찰은 20~30대 남성이 A씨를 공격한 후 도주한 것으로 보고 살인 미수 혐의로 행방을 쫓고 있다.
