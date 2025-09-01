김용범 “트럼프가 ‘이재명식 대북 접근이 제일 효과적’이라 했다”
김용범 대통령실 정책실장이 지난달 미국 워싱턴DC에서 열린 한·미정상회담 후일담을 공개했다.
김 실장은 1일 유튜브 방송 ‘매불쇼’에 출연해 ‘이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 사이의 신뢰구축이 완벽히 이뤄졌느냐’는 질문에 “서로 테러를 당한 경험을 공유하면서 이 대통령이 상처를 보여줬고, 트럼프 대통령이 ‘얼마나 찔렸냐’고 물어봐서 ‘1㎜ 차이’라고 했더니 트럼프 대통령이 너무 놀라는 것을 보니 두 분 사이에 그런 면에서 신뢰(가 구축됐다가 본다)”며 “다른 대통령 두 분을 평가한 것은 옮길 수 없지만, 트럼프 대통령이 ‘나는 이재명 대통령의 대북 접근, 판단이 효과적이라고 본다’고 평가했다”고 전했다.
한·미정상회담 성과와 관련해 김 실장은 “200~300%를 얻었다고 생각한다”며 “(이 대통령) 지지율이 더 올라야 하는데, 아쉽다”고 말했다.
김 실장은 3500억 달러 규모의 대미 투자펀드 운용과 관련해 “미국은 정상회담을 계기로 우리로 하여금 그때까지 서명하게 하려고 많은 압력을 가했는데, 이 대통령이 ‘정상회담을 못 해도 괜찮으니 무리한 것은 사인할 수가 없다’고 했다”며 “아직 이견이 많아 협의 중”이라고 전했다.
이어 “실무 협상 과정에서 두 시간 동안 고성을 지르는 등 아슬아슬한 순간이 있었다”며 “일본에 갈 때만 해도 일본(한·일정상회담)만 하고 돌아올 수 있다고 생각할 만큼 긴박했는데, 대통령께서 진짜 ‘국익이 더 중요하니 정상회담을 이때 안 해도 된다’고 말씀해주셔서 편했다”고 말했다.
김 실장은 “매우 살얼음판을 걷는 환경에서 정상회담이 열렸고, 기대 이상의 성과가 있었다”면서 “안에서 많은 논의가 안에서 있을 때 대통령께서 ‘낭떠러지에서 뛰어내릴 용기가 있는 사람이 이긴다’고 말씀하셨다”고 덧붙였다.
김 실장은 양측이 합의한 3500억달러 규모 대미 투자 펀드의 세부 운용방안에 대해서는 한·미 간 이견이 있는 것이 사실이라면서, 이에 대해서는 후속 논의가 필요하다고 전했다.
김 실장은 트럼프 대통령이 이 대통령과의 오찬 도중 “시진핑 중국 국가주석에게 한반도와 중국 사이에 역사상 51번의 전쟁이 있었다는 얘길 전해들었다”면서 “그만큼 남이나 북이나 (한반도가 시 주석에게는) 만만하게 보이지 않는다는 뜻으로 이해했다”고 소개하기도 했다.
한편, 김 실장은 이번 협상 과정에서 ‘마스가’(MASGA) 구호를 만들어내는 데 기여한 실무진과 미국 측에 제시한 ‘광우병 집회’ 사진을 모아둔 수습사무관 등을 대상으로 포상을 하는 방안도 논의 중이라고 전했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
