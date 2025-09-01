첫 대장급 7명 인사…합참의장에 진영승 공군 중장 내정

공군 출신 합참의장은 5년 만

육해공군 총장에 김규하·강동길·손석락

진영승 전략사령관. 연합뉴스

이재명 대통령이 합참의장에 진영승 전략사령관(공군 중장·공사 39기)을 내정하는 등 대장급 7명을 교체하는 군 수뇌부 인사를 단행했다. 합참의장에 공군 출신이 내정된 것은 2020년 9월 원인철 의장 이후 약 5년 만이다.



정부는 1일 이 같은 내용의 군 수뇌부 인사를 발표했다. 이재명정부 출범 후 실시한 첫 군 수뇌부 인사이다.



육군총장엔 김규하 미사일전략사령관(육군 중장·육사 47기)이, 해군총장엔 강동길 합참 군사지원본부장(해군 중장·해사 46기)이, 공군총장엔 손석락 공군 교육사령관(공군 중장·공사 40기)이 각각 내정됐다.



(사진 왼쪽부터) 김규하 육군총장·강동길 해군총장·손석락 공군총장. 연합뉴스

한·미연합사 부사령관엔 김성민 5군단장(육군 중장·육사 48기)이, 지상작전사령관엔 주성운 1군단장(육군 중장·육사 48기)이, 제2작전사령관에는 김호복 지상작전사령부 부사령관(육군 중장·3사 27기)이 발탁됐다.



윤석열정부 시절인 2023년 10월 4성 장군 7명을 모두 교체하는 군 수뇌부 인사 이후 약 2년 만에 물갈이 인사가 재현됐다.



당시와 마찬가지로 7개 4성 장군 보직이 중장에서 대장으로 진급하게 된 장성으로 채워지게 됐다.



국회 인사청문 대상인 합참의장을 제외한 6명은 2일 이 대통령 임명을 거쳐 대장으로 승진한 후 취임한다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



