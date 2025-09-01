해양경찰청, 2025년 하반기 경찰공무원 200명 채용
해양경찰청은 2025년 하반기 해양경찰청 경찰공무원 200명을 신규 채용한다고 1일 밝혔다.
모집 분야별로 경감 변호사 3명, 경위 공채 20명(해양 10명·일반 10명), 순경 177명 등이다. 순경은 해수산계고 3명, 함정요원 151명, 수사 10명, 외국어(중어) 10명, 관제 3명 등을 채용한다.
공채 분야를 제외하고는 일정한 자격 및 경력을 요구하는 사항이 있다. 응시생들은 채용 분야별 자격요건 등을 사전에 확인해야 한다.
원서접수는 15일까지 15일간 인사혁신처 국가공무원 채용시스템을 통해 온라인으로 진행된다. 변호사 분야의 경우는 다음 달 20일부터 11월 3일까지 별도 일정으로 원서접수가 이뤄진다.
원서접수가 끝나면 27일 외국어(중어) 번역 능력 시험을 시작으로 다음 달 25일 필기시험이 치러진다. 이어 체력시험과 면접시험 등을 거쳐 12월 26일 최종합격자 발표가 있을 예정이다.
자세한 내용은 해경청 누리집 및 인사혁신처 국가공무원 채용시스템에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.
양종타 교육훈련담당관은 “이번 하반기 채용부터 통합채용포털이 아닌 국가공무원 채용시스템을 통해 원서접수가 진행되므로 응시생들은 반드시 사전에 확인해 원서접수에 차질이 없도록 해야 한다”고 전했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
