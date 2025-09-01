‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’ 9월 분양 예정
두산건설은 BS한양과 컨소시엄으로 인천 부평구에 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’를 이달 분양할 예정이라고 1일 밝혔다.
두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 인천 부평구 부개동 일원에 부개4구역 주택재개발정비사업을 통해 지하 2층~지상 최고 25층, 13개 동, 총 1299가구 대단지로 조성된다. 일반분양 물량은 전용면적 46·59·74㎡ 514가구다.
전용면적 타입별 일반분양 가구 수는 46㎡A 86가구, 46㎡B 13가구, 59㎡A 121가구, 59㎡B 135가구, 59㎡C 130가구, 74㎡A 12가구, 74㎡B 9가구, 74㎡C 8가구로 구성됐다. 전용면적 46㎡ 타입은 방 2개 및 거실을 갖춰 증가한 1인 및 신혼 가구의 관심이 기대되며, 74㎡에는 안방 드레스룸 등을 적용해 더욱 공간 활용도를 높인 설계를 선보인다.
단지는 수도권 7호선 굴포천역 역세권 입지에 들어선다. 한 정거장 거리 부평역은 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선이 예정됐다. 인근 수도권제1순환고속도로, 경인고속도로 등을 통한 광역도로망 진입도 쉽다.
인근에 롯데마트, 홈플러스, 이마트, 현대백화점, 부평시장, 부평세림병원, 인천성모병원, 웅진플레이도시, 삼산월드체육관 등 생활권을 갖췄다. 상동호수공원을 비롯해 부천영상문화단지, 청운공원, 신트리공원 등 주변 대규모 공원도 많다.
도보권에 개흥초, 부광초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교와 삼산·상동 학원가가 있다.
단지는 커튼월 룩, 대형 문주, 특화된 동 출입구 설계를 적용했다. 삼성물산의 차세대 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉(HomeNic)’도 적용된다. 공원형 단지로 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티시설이 들어선다.
