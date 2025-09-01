‘미국 관세 폭탄에…’ 중국에 손 내미는 완성차업체

닛산·둥펑차 새 합작사 설립 추진…수출용 전기차 생산

토요타·폭스바겐·아우디·현대차 등도 중국과 협력 강화

글로벌 완성차 업체들이 중국과 밀착하고 있다. 단순한 시장 확대를 넘어 미국의 관세 부과로 인한 수익성 악화를 만회하려는 전략적인 행보로 풀이된다.