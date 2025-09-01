‘미국 관세 폭탄에…’ 중국에 손 내미는 완성차업체
닛산·둥펑차 새 합작사 설립 추진…수출용 전기차 생산
토요타·폭스바겐·아우디·현대차 등도 중국과 협력 강화
글로벌 완성차 업체들이 중국과 밀착하고 있다. 단순한 시장 확대를 넘어 미국의 관세 부과로 인한 수익성 악화를 만회하려는 전략적인 행보로 풀이된다.
1일 자동차업계와 외신에 따르면 일본 닛산은 지난달 29일 중국 둥펑자동차와 새로운 조인트벤처(JV)를 설립하는 계획을 중국 당국으로부터 승인받았다. 로이터통신은 “두 회사는 지난 7월 말 새 합작사를 설립하고, 자동차와 부품 수출에 집중할 계획을 발표했다”고 전했다.
투자 규모는 약 25억 달러(약 3조4800억원)이며, 닛산의 중국 법인인 닛산차이나가 60% 지분을 보유한다. 닛산은 이번 합작사를 통해 연간 15만대의 전기차를 중국에서 생산하고, 물량 대부분을 글로벌 시장으로 수출할 계획이다.
올해 들어 글로벌 완성차 업체들의 중국 투자가 속도를 내고 있다. 일본 토요타는 지난 2월 상하이에 전기차·배터리 전문 자회사를 설립한다고 발표했다. 오는 2027년부터 연간 약 10만대 생산 능력을 갖추는 것이 목표다. 투자 규모는 30억 달러(4조1800억원)에 달한다.
독일 기업 역시 중국 공략에 열을 올리고 있다. 폭스바겐은 지난 4월 중국 최대 배터리 업체 CATL과 차세대 리튬 배터리 공동 개발 협약을 체결했다. 두 회사는 10억 달러(약 1조1400억원)를 투자해 장거리 주행이 가능한 고성능 배터리와 스마트 배터리 관리 시스템(BMS) 개발을 중심으로 협력한다.
중국은 세계 최대 자동차 시장으로, 글로벌 완성차 기업에 매력적인 내수 시장일 뿐 아니라 아시아와 유럽 수출 거점으로 활용된다. 미국이 수입차에 대해 15%의 관세를 부과하면서 중국이 자동차 산업의 중심지로 부각됐다.
국내 기업도 중국과 협업을 확대하고 있다. 현대자동차는 이달 중 중국 전용 전기차 ‘일렉시오’를 출시할 예정이다. 현지 소프트웨어 업체 하오모의 인공지능(AI) 솔루션이 탑재되며 중국 BYD(비야디)의 리튬인산철(LFP) 배터리가 장착된다. 디자인에는 중국에서 행운의 상징으로 여겨지는 숫자 ‘8’을 적용하는 등 현지 맞춤 전략을 반영했다. 현대차는 2027년까지 중국 특화 전기차 6종을 출시할 계획이다. 기아는 EV5와 PV5 등 전기차 모델에 중국산 배터리를 도입하며 중국 기업과 가까워지고 있다.
업계 관계자는 “중국은 정부의 전폭적인 지원으로 전기차 경쟁력을 확보했고, 올 상반기 중국 전기차 업체가 세계 시장 점유율 63.4%를 차지했다”며 “글로벌 업체들이 중국 기업과 협력을 강화하는 것은 필수”라고 말했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
