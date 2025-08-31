거제도에서 4도3촌 양식체험…‘나도 어촌’ 참가자 선착순 모집
경남도는 다음달 19~21일까지 3일간 거제 구조라마을에서 2025년 경남도 4도3촌 어촌체험 ‘나도 어촌’의 세번째 프로그램인 ‘양식업 체험’을 운영한다고 31일 밝혔다.
지난 6월 ‘어선어업 체험’, 7월 ‘어촌생활 체험’에 이어지는 이번 프로그램은 단순한 어촌 체험을 넘어 귀어를 희망하는 이들이 실제로 어촌 지역에 정착하는 데 도움이 될 수 있도록 기획됐다.
참가자들은 프로그램 기간 중 가두리·패류 양식업 체험 활동, 수산물 가공공장 견학, 위판장에서 생생한 경매 현장 경험 등 양식업과 관련된 어촌 경제가 움직이는 모습을 가까이에서 지켜볼 수 있다. 또 귀어 선배들과의 네트워킹과 청년어업인 특강을 통해 현실적인 조언과 노하우도 얻을 수 있다.
참가 대상은 만 18세 이상 귀어에 관심 있는 성인으로 총 10명을 선착순으로 모집한다. 1~10일까지 경남 귀어귀촌지원센터 누리집을 통해 참가 신청할 수 있으며, 참가비는 전액 무료다.
이상훈 경남도 해양수산국장은 “이번 4도3촌 양식업 체험은 귀어를 고민하는 분들에게 단순한 견학을 넘어 실제 정착과 업종 선택에 도움이 되는 실질적인 경험이 될 것”이라며 “관심 있는 분들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
