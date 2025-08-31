세종시, 지역 모든 상권에서 공동마케팅 행사 연다

지난 7월 도담·나성에서 시작된 공동마케팅은

상인회 보조사업이었던 기존 행사에서 벗어나 시에서 주도하는 사업으로 전환됐다. 그동안 상인회가 없어 참여가 어려웠던 도담동 침산리 새롬동 해밀동 등에 있는 상권들도 새롭게 대상지로 선정됐다.

행사기간 각 상인단체를 중심으로 스탬프투어, 영수증 이벤트 등 고객감사 이벤트와 상권 특화요소를 반영한 소규모 행사를 운영한다.

18~19일 열리는 ‘2025 세종청년주간 요즘야장’ 행사와 연계해 개최하며 침산리 상권 이용 2회, 야장 부스 이용 1회를 인증하면 캠핑의자를 증정한다.

이밖에 해밀단길 레인보우빌리지, 맛대장 대평 스탬프투어, 한글거리상점가 영수증 이벤트, 조치원중심가로 상점가 구석구석 영수증 이벤트, 어반아트리움 한바퀴 행운 챌린지, 새롬동 숨은 보물찾기 트리쉐이드 상가투어 사은행사 등의 행사도 운영된다.

시민들의 역내 소비를 확대하고 침체된 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣을 수 있길 기대한다. 풍성한 혜택으로 찾아올 공동마케팅 행사에 시민 여러분들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.