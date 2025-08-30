이상일 용인특례시장, 시민프로축구단 공식 서포터즈 ‘용비어천가’와 간담회
경기도 용인특례시는 전날 저녁 미르스타디움 내 인터뷰실에서 용인시 시민프로축구단(가칭 용인FC)의 공식 서포터즈 ‘용비어천가’ 회원들과 간담회를 가졌다고 29일 밝혔다.
용비어천가는 지난 2022년 10월 설립돼 8월 현재 약 450여 명의 회원이 활동 중이다. 가족 단위와 여성 팬층 확대를 위한 건전한 응원 문화를 지향하며, 5월 9일 (가칭)용인FC 공식 1호 서포터즈로 인증 받았다.
간담회에는 구단주인 이상일 시장을 비롯해 김진형 단장, 최윤겸 감독, 이동국 전력강화 실장, 용비어천가 회원 약 50여 명이 참석해 2시간 30분 가량 진행됐다.
간담회는 지난 8월 11일 한국프로축구연맹 이사회 의결로 K리그2 가입이 사실상 확정된 창단 진행 상황을 공유하고, 26일 시청에서 열린 ‘용인FC 창단 진행상황 보고회’에 이어 팬들과 직접 만나 의견을 나누며 소통하기 위해 마련됐다.
이상일 시장은 “시민프로축구단이 성공적으로 자리 잡기 위해서는 팬과 시민들의 열렬한 응원이 필요한데 서포터즈 여러분들께서 앞장서서 성원을 많이 해주시는 데 대해 감사인사를 드린다"며 "여러분의 응원이 구단에 큰 힘이 될 것이며, 구단의 좋은 성과로 이어질 것”이라고 강조했다.
이동렬 서포터즈 대표는 “3년 전 ‘용인에도 축구팀이 생기면 좋겠다’는 단순한 생각으로 서포터즈를 만들었을 때는 무모한 도전처럼 생각됐지만 이상일 시장님의 강한 의지로 시민프로축구단 창단작업이 진행되고 있으니 정말 감격스럽다”며 “앞으로 구단이 발전할 수 있도록 서포터즈가 힘을 보태고 더 훌륭한 서포터즈 문화를 만들어가겠다”고 화답했다.
서포터즈 회원들은 구단과 서포터즈 협력 방안, 시민 참여형 이벤트 제안, 홍보 방안, 경기장 주차·교통 대책, 선수단 구성과 우수 선수 영입, 장기적인 구단 운영 안정성 확보, 유소년 축구 시스템 마련 등에 대해 다양한 의견과 건의 사항을 제시했다.
이상일 시장은 “일을 시작을 하면 성공적이라는 평가를 받을 수 있도록 해야한다는 게 평소의 지론”이라며 “구단 승인까지 받은 상황이니 내년에 좋은 성적을 내서 시민의 사랑을 많이 받을 수 있도록 서포터즈 여러분과 함께 힘을 모을 것”이라고 말했다.
김진형 단장은 “용인에는 축구 인재가 풍부해 지금까지 용인축구센터 출신으로만 164명이 프로리그에 진출했고, 국가대표 선수도 12명을 배출했다”며 “이처럼 탄탄한 저변을 바탕으로 지역 선수를 비롯해 우수한 선수들을 적극 영입하고, 현재 구상 중인 내용도 잘 반영해 독창적인 시민 구단을 만들어가겠다”고 자신감을 내비쳤다.
시는 앞으로도 서포터즈와의 정기적인 소통을 이어가며 팬 의견을 구단 운영에 적극 반영하고, (가칭)용인FC가 시민과 함께 성장하는 구단으로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획이다.
