[포착] ‘극한 가뭄’ 강릉 찾은 李 대통령…첫 재난사태 선포되나

[포착] ‘극한 가뭄’ 강릉 찾은 李 대통령…첫 재난사태 선포되나
이재명 대통령이 극심한 가뭄을 겪는 강릉을 찾아 상황을 살폈다. 이 대통령의 강릉 방문은 대통령 취임 후 처음이다.
이 대통령은 30일 오후 KTX 열차 편으로 서울역을 출발해 강릉역에 도착했다. 곧장 저수율 역대 최저(15.7%)를 기록한 주요 상수원인 오봉저수지를 방문해 극한의 가뭄 상황을 현장 점검했다.
이후 이 대통령은 강릉시청으로 이동해 상황 보고를 받았다.
이번 강릉 일정은 이 대통령의 판단에 따라 이날 오전 긴급하게 결정된 것으로 알려졌다.
강원도는 전날 강릉 오봉저수지 저수율이 15%대로 하락하는 등 가뭄이 악화하자 정부에 재난사태 선포를 건의했다.
재난사태는 재난으로 인한 피해를 줄이기 위해 긴급조치가 필요하다고 판단되는 경우 행정안전부 장관이 선포한다.
강릉이 재난사태 지역으로 선포되면 가뭄 자연 재난으로는 첫 사례다.
재난사태로 선포되면 인력·장비·물자 동원, 응급지원, 공무원 비상소집 등 조치와 정부 차원의 지원이 이뤄진다. 추가적인 피해 방지를 위한 출입 제한과 통제 조치도 강화된다.
