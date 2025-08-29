태국 헌재, ‘자국군 험담’ 패통탄 총리 해임 결정

“패통탄 총리, 헌법 윤리 위반”

패통탄 친나왓 태국 총리. AFP연합뉴스

헌재는 패통탄 총리가 청렴성을 결여했다고 볼 수는 없다고 판단했다. 하지만 그의 발언이 총리직과 태국 국가의 품위를 훼손했다고 설명했다.

패통탄 총리는 지난 5월 말 태국군과 캄보디아군이 국경 지대에서 교전한 뒤 훈 센 의장과의 부적절한 통화로 논란을 일으켰다. 패통탄 총리는 훈 센 의장을 ‘삼촌’이라고 부르면서

국경을 관할하는 태국군 사령관을 부정적으로 언급했다.

보수 성향 상원의원들은 패통탄 총리가 헌법 윤리를 위반했다며 해임 심판 청원을 헌재에 냈다. 헌재는 지난달 초 패통탄 총리의 직무를 정지시켰다.