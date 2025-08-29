장동혁 “단독회담 약속하면 李대통령·여야대표 회동 가능”

장동혁 “단독회담 약속하면 李대통령·여야대표 회동 가능”
장동혁 국민의힘 대표가 “이재명 대통령과 제1야당 대표가 따로 시간을 갖고 국민의 삶에 대해 진지한 이야기를 할 수 있는 시간이 있어야 한다”고 밝혔다.
장 대표는 29일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 국회의원 연찬회 종료 후 기자들과 만나 “많이 양보해서 여야 지도부와 이 대통령이 만나 한·미 정상회담에 대한 성과를 이야기할 수는 있다”면서도 “언제쯤 다시 시간을 정해 제1야당 대표와 만날 것인지에 대한 입장을 밝혀야 한다”고 말했다.
이 대통령과 장 대표의 단독 회담이 보장되는 경우 한·미 정상회담 성과 공유를 위한 이 대통령과 여야 대표의 회동에 응할 수 있다는 의미로 해석된다.
이어 “정상회담에서 어떤 성과가 있었는지는 합의문을 공개하거나 팩트 시트를 국민께 공개한다면 굳이 성과를 설명하지 않아도 된다”며 “그것이 가장 확실한 방법이고 국민을 설득하고 안심시킬 수 있는 가장 좋은 방법”이라고 강조했다.
그러면서 “정상회담의 성과를 설명하기 위해서 제1야당의 대표를 여당 대표와 함께 부르는 것은 이 어려운 시기에 국민의 삶을 함께 살피자는 의도는 아니라고 생각한다”고 덧붙였다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
