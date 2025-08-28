국민의힘 “정청래 ‘찐 하남자’, 당대표실 찾아오라”

정청래 더불어민주당 대표. 연합뉴스

정 대표는 야당 대표에게 직접 묻지도 못하는 ‘찐 하남자’인가’라는 논평을 내고 “

정 대표가 자신의 SNS에 ‘내란이 잘 됐다는 거냐’며 신임 당대표에게 입장을 물었다”며 “

않는 권력을 원하는 민주당은 독재로 가겠다는 선언 그 이상도 이하도 아니다”라고 경고했다.