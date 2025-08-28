[속보] 김건희, 구속 후 5번째 조사 받으러 특검 출석…내일 기소
김건희 여사가 구속 후 다섯 번째 대면조사를 받기 위해 민중기 특별검사팀에 28일 출석했다.
김 여사는 이날 오전 9시28분쯤 법무부 호송차에 탄 채 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 도착했다. 예정된 조사 시각보다 이른 시간에 나왔다.
조사는 오전 10시에 시작된다. 특검팀은 이날 도이치모터스 주가조작 개입 의혹에 관한 조사를 마무리할 계획이다.
특검팀은 이날 조사를 마무리한 뒤 김 여사를 29일 구속 기소할 방침이다. 이날이 기소 전 마지막 조사가 되는 셈이다.
김 여사는 도이치모터스 주가조작 의혹(자본시장법 위반), 명태균 공천개입 의혹(정치자금법 위반), 건진법사·통일교 청탁 의혹(특정범죄가중처벌법상 알선수재) 관련 혐의로 지난 12일 구속됐다.
그는 구체적으로 2022년 4~8월 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 측으로부터 고가 목걸이 등과 함께 교단 현안 청탁을 받은 혐의를 받는다.
윤석열 전 대통령과 함께 2022년 대선 때 ‘정치 브로커’ 명태균씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 제공받은 대가로 그해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의, 2009~2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에 돈을 대는 ‘전주(錢主)’로 가담한 혐의도 있다.
김 여사는 구속 이후 14일, 18일, 21일, 25일 연달아 특검팀에 소환돼 조사받았지만 대부분 진술을 거부했다. 이날 조사에서도 진술거부권을 적극 행사할 것으로 보인다.
특검팀은 김 여사의 공소장에 이 밖의 혐의도 적시하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
명태균 공천개입 의혹으로 수사선상에 오른 윤 전 대통령과 동시에 기소할 가능성도 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
