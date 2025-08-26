김영록 지사, 자활사업 현장 애로사항 청취…활성화 모색

광역·지역자활센터장과 간담회서 성과 공유·목소리 청취

김영록 전라남도지사가 25일 도청 서재필실에서 저소득층 대상으로 자활과 탈수급을 위해 애쓰시는 광역 및 지역자활센터장들과 소통 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다.전남도 제공

김영록 전남도지사가 전남 광역·지역자활센터장 23명과 간담회를 열어 전남도 자활사업의 성과를 공유하고, 현장 애로사항을 살피며 활성화 방안을 논의했다.