김영록 지사, 자활사업 현장 애로사항 청취…활성화 모색
광역·지역자활센터장과 간담회서 성과 공유·목소리 청취
김영록 전남도지사가 전남 광역·지역자활센터장 23명과 간담회를 열어 전남도 자활사업의 성과를 공유하고, 현장 애로사항을 살피며 활성화 방안을 논의했다.
26일 전남도에 따르면 전날 도청에서 열린 간담회에서 박철수 한국지역자활센터 전남지부장은 “지난 6월 한국지역자활센터 전남지부와의 간담회에 이어 22개 시군 자활센터장과 소통 자리를 마련, 현장에서 느끼는 어려움과 제안을 공유하게 돼 뜻깊다”며 내년 자활대회에 도비 지원 확대를 요청했다.
김 지사는 이 자리에서 “자활사업은 단순한 일자리를 넘어, 지역 취약계층의 자립을 돕는 든든한 디딤돌”이라며 “간담회에서 나온 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.
자활근로사업은 저소득층에게 사회적 일자리를 제공해 탈수급을 지원하는 제도다. 전남도에서는 216개 자활사업단에 1700여명의 참여자가 청소, 세탁, 집수리 등 다양한 분야에서 종사하고 있다. 2024년 133명이 탈수급에 성공했다.
또한 보건복지부 지역자활센터 평가 결과 2023년 9곳, 2024년 11곳이 우수기관으로 선정되는 괄목할만한 성과를 보였으며, 이는 전국 17개 시·도 가운데 두 번째로 많은 수준이다.
전남도는 앞으로도 광역과 지역자활센터와의 소통을 강화하고, 지역 특성에 맞는 자활사업 모델을 지속해서 발굴할 방침이다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
