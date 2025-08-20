시사 전체기사

“때론 손해도 봐야 한다” ‘예후’ 강예후와 DRX가 깨달은 것

입력:2025-08-20 19:23
수정:2025-08-20 19:28
공유하기
글자 크기 조정
LCK 제공

“5라운드는 전승으로 마쳐서 꼭 플레이-인에 진출하고 싶어요. 플레이오프도요.”

DRX ‘예후’ 강예후가 막판 라이즈 3위 경쟁에서 앞서나가겠다는 포부를 밝혔다.

DRX는 20일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 5라운드 첫 경기에서 DN 프릭스에 2대 0으로 이겼다. DRX는 9승18패(-15)가 됐다. 이들은 OK 저축은행 브리온(10승16패 -11)과 플레이-인 막차 자리를 두고 막판 경쟁 중이다.

경기 후 국민일보와 만난 강예후는 “꼭 이겨야 했던 경기에서 이겨 기쁘다. 그동안 ‘3꽉(풀 세트)’을 많이 했다. 그동안 쌓은 경험치가 이제 빛을 보는 것 같다”고 말했다. DRX는 지난 3·4라운드 동안 치른 8경기 중 7경기에서 풀 세트 접전을 벌였다.

문제점을 정확히 진단하고 고쳐온 게 이날의 승인. 강예후는 “스노우볼을 굴리는 속도가 느리고 교전에서 문제점이 있다는 게 우리의 지난 경기 이후 피드백이었다”면서 “그동안은 스노우볼은 손해를 아예 보지 않으려고 했던 게 문제였다. 손해를 다소 보더라도 다른 곳에서 더 큰 이득을 노리기로 했다”고 말했다.

이어 “싸움에선 치면 안 될 오브젝트를 치지 않기로 했다. 포지셔닝에도 변화를 주고 더 집중하기로 했다”며 “100% 개선된 건 아니지만 오늘 경기에선 어느 정도 긍정적 변화가 있었다고 생각한다”고 덧붙였다.

그는 이날 2세트 27분경 ‘리치’ 이재원(암베사)의 활약으로 4대 4 킬 교환에 성공했을 때 역전승을 직감했다고도 밝혔다. 그는 “불리한 상황이었지만 암베사의 밸류가 좋은 만큼 참고 성장하면서 기회를 엿보려 했다. ㄷ자 부시 전투에서 4대 4 킬 교환이 나왔을 때 제압 골드를 많이 챙겨서 다시 할 만한 게임이 됐다고 생각했다”고 말했다.

DRX의 다음 상대는 라이즈 1위 디플러스 기아. 플레이-인 진출의 희망을 이어나가기 위해서 넘어야 할 장벽 중 가장 높고 튼튼하다. 강예후는 “우리 역시 오늘 승리로 좋은 흐름과 기세를 이어나갈 수 있게 됐다. 늘 해온 것처럼 스크림 열심히 하고, 대회 전날에 철저히 준비한다면 디플 기아도 이길 수 있다”고 말했다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“경찰 간부가 이래도 되나?”…전 연인 직장 찾아가 난동
노는 것도 경제? 싸이 공연 한 번에 속초 매출 75억 ‘쑥’
쯔양 협박해 2억 뜯어낸 공갈여성 2명, 1심 징역형 집행유예
“초강력 식욕억제” 인플루언서가 먹던 약, 실체는 ‘불법광고’
‘아이유’ 결혼식장…“백일홍 만개하자 연인·관광객들로 북적”
“스페인 폭염으로 16일간 1100여명 사망”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
아시아 증시 랠리 속 ‘나홀로 후진’… 세제개편안에 발목 잡힌 코스피
국민일보 신문구독