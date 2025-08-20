NC AI, MBC와 미디어·콘텐츠 AI 전환(AX) MOU 체결

NC AI, MBC와 미디어·콘텐츠 AI 전환(AX) MOU 체결
NC AI와 MBC가 미디어·콘텐츠 분야의 새로운 AI 전환(AX)을 위해 손을 맞잡았다.
양사는 19일 서울 상암동 MBC 사옥에서 업무협약(MOU)을 체결하고, AI 기반 차세대 미디어·콘텐츠 생태계 구축을 위한 공동 프로젝트에 착수한다고 밝혔다. 이연수 NC AI 대표와 안형준 MBC 대표이사를 비롯한 양사 관계자들이 이번 협약식에 참석해 미디어·AI·게임 산업을 연결하는 새로운 콘텐츠 밸류체인 구축을 위한 상호 협력을 공식화했다.
양사는 NC AI의 최첨단 독자 AI 파운데이션 모델 기술과 MBC가 60여 년간 축적해 온 방송 제작·실증 노하우를 결합해 글로벌 K-컬처 확산과 대한민국 미디어·콘텐츠 산업의 혁신 가속화를 이끈다는 전략이다.
NC AI는 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’의 주관사로 국내 AI 자립 생태계 조성에 핵심적인 역할을 맡는다. MBC를 포함한 54개 기업·연구기관이 참여하는 그랜드 컨소시엄을 이끌고 각 산업군에 특화된 AI 솔루션을 제공하는 ‘도메인옵스’ 플랫폼 개발을 주도하고 있다.
이연수 NC AI 대표는 “이번 협력은 NC AI의 독자 AI 파운데이션 모델과 첨단 미디어 AI 기술을 대한민국의 대표 방송사인 MBC 현장에 본격 적용하는 중요한 첫 걸음”이라며 “MBC와의 파트너십은 다양한 산업의 AX 적용 가능성을 입증하는 모범 사례가 될 것”이라고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사