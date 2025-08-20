NC AI, MBC와 미디어·콘텐츠 AI 전환(AX) MOU 체결

NC AI 제공

양사는 NC AI의 최첨단 독자 AI 파운데이션 모델 기술과 MBC가 60여 년간 축적해 온 방송 제작·실증 노하우를 결합해 글로벌 K-컬처 확산과 대한민국 미디어·콘텐츠 산업의 혁신 가속화를 이끈다는 전략이다.